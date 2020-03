Analyse zur Sonderlösung Bern – Warum viele Oberländer Skigebiete trotz Corona offen bleiben In der ganzen Schweiz beenden Skigebiete vorzeitig die Wintersaison. Die Berner Regierung sieht dafür allerdings keine Notwendigkeit, auch wenn Bundesrat Berset klar Stellung bezogen hat. Marius Aschwanden

«Social Distancing» auf den Skipisten? Das dürfte in den geöffneten Skigebieten des Berner Oberlands am Wochenende wohl schwierig umzusetzen sein. Foto: Anthony Anex/Keystone

Deutlicher hätte es Bundesrat Alain Berset (SP) am Freitag kurz vor 16 Uhr nicht sagen können: Für die Skigebiete in der Schweiz würden die neuen Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus das vorzeitige Saisonende bedeuten. Nur wenige Minuten später kündigten denn auch die ersten Destinationen via Medienmitteilungen und Websites die Schliessung der Lifte und Pisten an.