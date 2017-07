Nach fünf Generationen zieht Bäckerfamilie einen Schlussstrich

«Die Umsätze sind in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen», sagt Bäcker Alfred Eymann. Seit über 30 Jahren führt er gemeinsam mit seiner Frau Esther die gleichnamige Bäckerei mit Lebensmittelladen in der Brüggmatt in Heimenschwand – und dies in der fünften Generation.

Schon sein Urgrossvater, sein Grossvater und sein Vater und deren Vorfahren haben im Dorfteil Wangelen das Bäckerhandwerk gepflegt und verschiedene Backwaren hergestellt. «Als ich bei meinem Vater eingestiegen bin, wurde noch im Holzofen gebacken», erinnert sich Alfred Eymann.

Am nächsten Samstag, 29. Juli, ist nun Schluss, dann wird der mittlerweile elektrische Backofen zum letzten Mal angeworfen, damit die frischen Backwaren im Laden an Kundinnen und Kunden gebracht werden können. Alfred Eymann wird im August 65-jährig und geht in Pension. Seine 58-jährige Ehefrau Esther will sich eine Teilzeitarbeit suchen.

Gemischte Gefühle

«Die Perspektiven für eine Nachfolge sind nicht mehr gegeben», sagt der Bäcker. Zumal sich das Einkaufsverhalten der Leute generell massiv geändert habe. «Zuerst schloss in Wangelen die Post, dann die Käserei, und zum Schluss wurde auch noch das Schulhaus geschlossen», blickt Alfred Eymann zurück.

Insbesondere der Verlust der Käserei und die Schulhausschliessung in Wangelen im Sommer 2013 hätten die Frequenzen im Laden massiv beeinflusst. «Zudem sind die jungen Leute heute mobil und die Konkurrenz für eine Dorfbäckerei eben sehr gross», sagt Esther Eymann.

Die weitherum bekannten Züpfen nach überliefertem Familienrezept, die feinen Nussgipfel oder die Schwarzwäldertorten aus der Backstube von Alfred Eymann wird es am 29. Juli also zum letzten Mal geben.

«Ich habe schon gemischte Gefühle, freue mich aber auch auf den kommenden Lebensabschnitt», erläutert der Bäcker. Und die beiden haben auch schon Pläne: «Den Laden wollen wir in ein Wohnzimmer für den eigenen Bedarf ausbauen», erklärt Esther Eymann.

Und ihr Mann will sich künftig mehr Zeit nehmen für seine Schafe und den eigenen Wald. «Ich bin eben gern draussen», sagt er. (Thuner Tagblatt)