Maduro bleibt hart

Es ist eine deutliche Botschaft, die Diosdado Cabello, Vizepräsident der Sozialistischen Partei in Venezuela und Nummer zwei nach Präsident Nicolás Maduro, abgibt. «Niemand kann die verfassungsgebende Versammlung stoppen, sie ist eine unaufhaltsame Kraft», betonte er am Mittwoch in seiner Sendung «Con el Mazo Dando», was übersetzt so viel bedeutet wie «Mit dem Hammer draufschlagen».

Die Regierung von Präsident Maduro zeigt sich unbeeindruckt von Protesten und Sanktionen gegen die geplante Verfassungsänderung und hält unbeirrt an ihrem Fahrplan fest. Am Sonntag sollen 545 Mitglieder einer verfassungsgebenden Versammlung gewählt werden.

Zwei Tote bei Generalstreik

Die Opposition fürchtet, Maduro wolle sich diktatorische Vollmachten sichern und die demokratischen Institutionen endgültig abschaffen. Sie hatte zu einem zweitägigen Generalstreik aufgerufen. Bei Ausschreitungen kamen dabei am Mittwoch zwei Demonstranten ums Leben. Es gab zahlreiche Verletzte, mehr als hundert Demonstranten wurden nach Berichten der regierungskritischen Zeitung «El Nacional» festgenommen.

In einigen Teilen der Hauptstadt Caracas hielten die Strassenschlachten bis in die Nacht an. Am Morgen danach waren ganze Strassenzüge menschenleer, der Transport eingeschränkt und Geschäfte geschlossen. Das Oppositionsbündnis «Tisch der Einheit» wertete den ersten Streiktag als Erfolg. Die Beteiligung habe bei 92 Prozent gelegen, sagte der Vizepräsident des Parlaments, Freddy Guevara.

USA verhängen Sanktionen

Die USA machten ihre Ankündigung wahr und verhängten Sanktionen gegen 13 hochrangige Regierungsfunktionäre, darunter sind der Innenminister und der ehemalige Aussenminister Venezuelas sowie führende Militärs. Das Vermögen in den USA würde eingefroren, teilte US-Finanzminister Steven Mnuchin mit. Und UN-Botschafterin Nikki Haley warnte, die Sanktionen würden auf alle ausgeweitet, die sich an der verfassungsgebenden Versammlung beteiligten.

Präsident Maduro wies die US-Sanktionen als illegal zurück. Auch internationale Appelle wie der Aufruf von dreizehn Ländern der Organisation Amerikanischer Staaten oder der Europäischen Union, die verfassungsgebende Versammlung zu überdenken, liessen die Regierung kalt. Gemäss Umfragen unterstützen nur 20 Prozent der Venezolaner eine neue Verfassung. In einem symbolischen Referendum der Opposition vor knapp zwei Wochen sprachen sich mehr als sieben Millionen Venezolaner dagegen aus.

Protest gegen den Mangel

Venezuela leidet seit Jahren an einer wirtschaftlichen und politischen Krise. Grundnahrungsmittel und Medikamente sind Mangelware. Seit April kommt es fast täglich zu Protesten der Opposition, bei denen bisher mehr als hundert Menschen starben.

Auch am Donnerstag kamen bei den Protesten wieder drei Menschen ums Leben. Beobachter warnten in der jüngsten Zeit vor dem Ausbruch eines Bürgerkriegs.

(Berner Zeitung)