Ex-UBS-Kadermann – Berner Topbanker Jürg Zeltner ist gestorben Jürg Zeltner gehörte zu den wenigen Bernern, die es in die Topetage einer der beiden Grossbanken geschafft haben. Am Sonntag ist er im Alter von 52 Jahren gestorben. Stefan Schnyder

Jürg Zeltner schaffte als 41-Jähriger den Sprung in die UBS-Geschäftsleitung. Am Sonntag ist er im Alter von 52 Jahren gestorben. Foto: Getty Images

In der Region Thun ist er aufgewachsen, in Zürich hat er Karriere gemacht: Der Berner Topbanker Jürg Zeltner ist am vergangenen Sonntag im Alter von 52 Jahren gestorben. Er starb nach kurzer Krankheit, wie der Todesanzeige seiner Familie aus Steffisburg zu entnehmen ist. Er hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.