Sommerserie: Grenzen im Innern (8) – Berner mögen es geordnet 15 Jahre lebt unsere Autorin schon in Bern. Trotzdem stellt sie noch immer kulturelle Unterschiede fest. Zum Beispiel beim Einhalten von Abläufen. Mirjam Comtesse

Alles muss seine korrekte Reihenfolge haben in Bern – auch der Bezahlvorgang im Restaurant. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ein Ereignis hat mir plastisch vor Augen geführt, woher das Vorurteil kommt, in Bern laufe alles etwas langsamer ab als im Rest der Schweiz. Ich war mit einer Berner Freundin in einem Restaurant in Zürich. Wir hatten fein gegessen, sie rief den Kellner mit einem Winken zu uns. Der Kellner kam sofort herbeigeeilt und – ohne zu fragen, was wir möchten – sagte: «Macht 85 Franken 50, bitte.»