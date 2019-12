Kirchturm in Herzogenbuchsee steht in Flammen

In Herzogenbuchsee BE ist am Dienstagmorgen der Turm der reformierten Kirche in Brand geraten. Die Feuerwehr bekämpft den Brand. Hinweise auf Verletzte gibt es derzeit nicht.

Wie ein Mediensprecher der Berner Kantonspolizei auf Anfrage zu einem Bericht von 20min.ch sagte, ging der Brandalarm bei der Polizei morgens um acht Uhr ein. Vorsorglich wurde eine Ambulanz aufgeboten. Das sei aber in solchen Fällen normal, sagte der Mediensprecher.