100 Jahre Stadtrat Burgdorf – Beim dritten Anlauf klappte es Es war ein beschwerlicher Weg, bis die 40 Mitglieder des Burgdorfer Stadtrats am 1. März 1920 ihre erste Sitzung abhalten konnten. Mit 22 Sitzen hatten die Bürgerlichen damals die Mehrheit inne – und sorgten für einen Eklat. Urs Egli

Am 17. November 1919 machten sich rund 400 Burgdorfer auf den Weg zur Kirche, um über die Einführung des Stadtrats abzustimmen. Foto: PD

Hat der Burgdorfer Stadtrat am Sonntag, 1. März, tatsächlich einen berechtigten Grund, sein 100-jähriges Bestehen zu feiern? «Absolut», antwortet der Historiker und ehemalige Stadtratspräsident Michael Ritter und ergänzt: «Es war ein Schritt in die Modernisierung einer Kleinstadt mit Zentrumsfunktion.» Das Privileg, als Mitglied des kommunalen Parlaments die Interessen der Stadt Burgdorf und deren Bürgerinnen und Bürger vertreten zu können, ist einigen visionären Männern zu verdanken. In einem jahrzehntelangen Kampf hatten sie die Einsetzung eines Stadtrats gefordert. Allerdings wurde dies erst 1884 mit der Teilrevision des kantonalen Gemeindegesetzes überhaupt möglich. Dieses erlaubte es den grösseren Einwohnergemeinden, anstelle der Gemeindeversammlung einen Grossen Gemeinde- oder Stadtrat einzusetzen. «Von dieser Ermächtigung machten vorerst lediglich die Städte Bern und Biel Gebrauch», schreibt Historiker Heinz Schibler in einem 1972 erschienenen Beitrag zur Geschichte Burgdorfs.