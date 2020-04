Thuner Kirchen während der Corona-Krise – Bei Online-Gottesdiensten scheiden sich die Geister Über die Ostertage wurden zahlreiche Gottesdienste und Andachten per Video aufgenommen und im Internet hochgeladen. Die Kirche im Netz ist jedoch umstritten. Debora Stulz

Gemeinsam und lebendig: Viele Menschen ziehen Gottesdienste und Feiern in der Kirche den Auftritten im Netz immer noch vor. Debora Stulz

Wie können die Menschen in der Zeit des gesellschaftlichen Stillstandes erreicht werden? Mit dieser Frage haben sich nach der Bekanntgabe der Corona-Massnahmen auch in unserer Region viele Pfarrpersonen und Kirchgemeinderäte auseinandergesetzt. Einige Theologen und auch die Evangelische Allianz Thun (wir haben berichtet) haben sich dafür entschieden, Videos mit Gottesdiensten oder Worte für Seele und Geist in zum Teil leeren Kirchen zu filmen und im Internet hochzuladen. Insbesondere über die Ostertage konnten zahlreiche verschiedene Predigten im Netz angeklickt werden.