Bei Krücken und Skalpellen drohen Lieferengpässe

Nächsten Sommer drohen in ganz Europa Versorgungsengpässe mit Medizinprodukten. ­Betroffen sind Tausende von Hilfsmitteln, die bei Ärzten, in Spitälern und Heimen gebraucht werden. Skalpelle, Krücken, Hüftgelenke, Inkontinenzartikel und andere mehr könnten knapp werden. Der Grund ist eine neue Regulierung der EU, die ab kommendem Mai gilt. Ab dann müssen Zehntausende von Produkten neu ein Zertifikat erlangen, bevor sie verkauft werden können. Es gibt viel zu wenig Stellen, die solche Zertifikate nach neuem Recht ausstellen können. Bis jetzt sind es gerade mal vier, eine davon in Grossbritannien, die im Falle eines harten Brexit auch noch wegfallen könnte. Eine von zwei bisherigen Zertifizierungsstellen in der Schweiz, QS Zürich, hat nach ersten Abklärungen entschieden, sich gar nicht mehr als Zertifizierungsstelle zu bewerben.