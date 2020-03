Konzert, 1. November 2020 – Beethoven 5 Die 5. Sinfonie und das 5. Klavierkonzert von Beethoven in einem Konzert. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets! Jana Blanc

Bestellen

Über die Gratis-Hotline 0800 551 800 (Mo - Do)

Füllen Sie das Online-Formular aus oder per E-Mail an espacecard@tamedia.ch

Konditionen

Max. 4 vergünstigte Tickets pro espace.card, weitere können zum regulären Preis dazugebucht werden. Versand- und Bearbeitungsgebühr Fr. 5.-

Gebuchte Tickets können nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden

Bestell-Formular – hier ausfüllen

Beethoven ist der Gigant unter den klassischen Komponisten – man könnte ihn fast als den ersten Pop-Star der Musikgeschichte bezeichnen, denn seine Popularität war einzigartig und unerreicht.



Vor 250 Jahren, als Sohn eines Musikers in Bonn geboren, revolutionierte er fast jeden musikalischen Bereich, zu dem er einen kompositorischen Beitrag leistete. Sein tragisches Schicksal, sein ungebändigtes Temperament machten ihn zum Künstler, der alle Ketten sprengt und zum Gott aller nachfolgenden Komponisten-Generationen.



Unter der Leitung von Juri Gilbo spielt die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg zwei der bedeutendsten Werke der Musikgeschichte: Die 5. Sinfonie mit dem wohl berühmtesten Motiv aller je geschriebenen Musikwerke, ta ta ta taaaa... und das 5. Klavierkonzert zusammen mit dem in New York lebenden Pianisten Dmitri Levkovich.



Hochkarätige Besetzung – unvergessliche Meisterwerke!

Datum, Zeit und Ort

Sonntag, 1. November 2020

17 Uhr

Casino Bern

Preise für Abonnenten

1. Kategorie Fr. 88.- statt Fr. 115.-

2. Kategorie Fr. 73.- statt Fr. 95.-

3. Kategorie Fr. 58.- statt Fr. 75.-

4. Kategorie Fr. 42.- statt Fr. 55.-

Link

WMC Media GmbH