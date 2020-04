Berndeutsch für Fortgeschrittene 7 – «Bärndütsch» Unsere Kolumnistin stört sich daran, dass Bernerinnen und Berner sagen, sie sprächen «Bärndütsch» statt «Schwyzerdütsch» wie in anderen Kantonen üblich. Mirjam Comtesse

Die Angewohnheit der Bernerinnen und Berner, Berndeutsch als eigene Sprache wahrzunehmen, frappiert mich. Wenn man zum Beispiel darüber diskutiert, wie man «Softeis» korrekt ausspricht im Dialekt, dann fragen sie: «Wie heisst das uf Bärndütsch?» Ich würde in einem solchen Fall völlig selbstverständlich fragen: «Wiä sait mer dem uf Schwyzerdütsch?»

Die allermeisten Schweizerinnen und Schweizer halten es ähnlich. Ich habe nachgeschaut, wie die Volkshochschulen hierzulande ihre Dialektkurse betiteln. Sogar im nahe gelegenen Solothurn lernen die Schüler «Schwyzerdütsch». In Basel heisst der entsprechende Kurs auf Hochdeutsch: «Schweizer Dialekt». Das Adjektiv «Basler» kommt nicht einmal vor! Das wäre in Bern undenkbar.

Die Volkshochschule im sanktgallischen Rorschach bietet sogar fast ein wenig verschämt «Schweizerdeutsch (Ostschweizer Dialekt)» an. In den Lektionen erfahre man die Bedeutung von Ausdrücken wie enaart (eigentlich), Flade (Wähe) und go poschte (einkaufen gehen).

Gemäss meiner Recherche gibt es nur eine Region, die ihren Dialekt mit dem gleichen Selbstbewusstsein anpreist wie die Berner. Genau, auch in Zürich lernen fremde Fötzel nicht Schweizerdeutsch, sondern «Züritüütsch». Im sprachlichen Grössenwahn sind sich die beiden Konkurrenten auf einmal sehr ähnlich.

Die Kolumne ist Ende 2018 in dieser Zeitung erschienen. Wir veröffentlichen sie hier zum Nachlesen.