Wil SG – Autofahrerin prallt in Unterführung und verletzt sich Am Mittwochabend geriet eine Frau mit ihrem Auto bei der A1-Autobahneinfahrt in Wil SG von der Fahrbahn ab. Es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Bei einem Selbstunfall in Wil hat sich am Mittwochabend eine Autofahrerin leicht verletzt. (29. Juli 2020) Kantonspolizei St. Gallen Die 27-Jährige geriet von der Fahrbahn ab. BRK News Die Frau hatte Glück im Unglück und war nicht im Auto eingeklemmt. BRK News 1 / 6

Eine 27-jährige Autofahrerin hat sich bei einem Selbstunfall in Wil verletzt. Sie kam auf der Autobahneinfahrt zur A1 Richtung Zürich von der Fahrbahn ab. Dabei verletzte sie sich leicht und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend kurz nach 22.15 Uhr, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag bekannt gab. In einer Linkskurve kam die Frau aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn, prallte gegen das Portal der Unterführung und kam im ansteigenden Wiesenbord zum Stillstand.

Glück im Unglück

Ein vorbeifahrender Autofahrer bemerkte das beschädigte Auto und verständigte die Rettungskräfte. Die Strassenrettung der Feuerwehr Region Wil musste das Fahrzeug sichern, damit es nicht abrutschte. Die Frau hatte Glück im Unglück und war nicht im Auto eingeklemmt.

Sie konnte mit leichten Verletzungen ins Spital eingeliefert werden. Da bei der Frau der Verdacht bestand, dass sie fahrunfähig war, leitete die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen eine Blut- und Urinprobe an. Das Auto erlitt Totalschaden.

( SDA/chk )