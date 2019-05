Praktiker für die ganze Familie

Ansonsten aber haben die ­Ingenieure bei der Entwicklung der beiden nahezu baugleichen Autos auf eine möglichst maximaleFamilientauglichkeit bereits ab Werk geachtet. So bieten die Hochdachkombis vor allem eines: Platz ohne Ende. Bei umgeklappter Rücksitzbank bietet Combo wie Berlingo 2126 Liter Fassungsvermögen. Bleibt die Bank, wie sie ist, lassen sich immer noch 597 Liter Gepäck ­verstauen. Und diese Werte gelten nur für die 4,40 Meter lange Standardversion der beiden Brüder.

Es gibt aber auch noch eine XL-Ausgabe mit einer Länge von 4,75 Metern. Da ist mehr als ­genügend Stauraum – entweder fürs Gepäck oder für zwei ­weitere Mitfahrer, sofern die aufpreispflichtigen Zusatzsitze für die dritte Reihe geordert werden. Die gibt es zwar auch für die ­Combo- und Berlingo-Varianten mit kurzem Radstand, bequemer ist es allerdings für alle Beteiligten, wenn man sich bei drei Sitzreihen für das längere Familien­mobil entscheidet.

Gemeinsam entwickelt

Ausdrücklich zu loben ist das Klappkonzept für die Sitze in der zweiten Reihe, denn sie senken sich beim Umklappen automatisch etwas in Richtung Fussraum ab, sodass eine nahezu ebene und gut nutzbare Lade­fläche entsteht. In Internetforen äussert sich so manches Familienoberhaupt zudem begeistert davon, dass auf der breit angelegten Rückbank drei ­Kindersitze nebeneinander Platz finden, ohne dass man diese aufwendig ineinander verweben oder verschachteln müsste wie bei so manch klassischem, schmaler geschnittenem Kombi.

Grosse Unterschiede ­zwischen den beiden Modellen lassen sich ohnehin kaum feststellen, schliesslich hat die Citroën-­Mutter PSA den Familienwagen zusammen mit Opel entwickelt – und zwar lange bevor die Franzosen die Übernahme der deutschen Traditionsmarke angepeilt hatten. Das Vorgängermodell hatte Opel noch zusammen mit Fiat gebaut, damals basierte der Combo auf dem Fiat Doblo. Nun also machen die Rüsselsheimer mit den Franzosen gemeinsame Sache. Letztere steuern neben dem Citroën Berlingo auch den Peugeot Rifter bei. So kann jede Marke eine Familienkutsche anbieten. Die Unterschiede zwischen den drei Autos indes sind minimal.

Feine Unterschiede

So lassen sich zum Beispiel im Innenraum des Opel einige Schalter ausmachen, die im Citroën an anderer Stelle angeordnet sind. Und auch die Ablagemöglichkeiten sind im einen Fahrzeug leicht anders konzipiert als im anderen; dennoch bieten beide Autos auch in dieser Hinsicht mehr als genug Stauraum für ­Warnwesten, CD-Sammlung, Autoatlanten sowie die Kuscheltücher, -decken und -tiere der Fondpassagiere.