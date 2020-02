Für Inder sind auch Kleinwagen Traumgebilde

Solange man sich auf dem von einer riesigen Elefantenfigur überragten Messegelände bewegt, passt die PS-Show ganz gut ins globale Bild. Doch schon auf dem Weg zum Parkplatz mehren sich zwischen verbeulten Kleinwagen, klapprigen Dreirädern und stinkenden Motorrollern die Zweifel. Und nach ein paar Kilometern auf den löchrigen Asphaltpisten hinaus aufs Land erkennt man, dass die Messe eine Scheinwelt ist, die mit der Realität nicht viel zu tun hat. Für die Autowelt ist Indien ein Entwicklungsland und entsprechend rückständig, und vor allem lückenhaft ist der Fuhrpark.

Zwar ist das Marktvolumen mit rund 3,4 Millionen Neuzulassungen im vergangenen Jahr mehr als zehnmal so gross wie in der Schweiz. Doch zählen die Inder bald 1,5 Milliarden Menschen und sind von der Massenmobilisierung noch entsprechend weit entfernt. Der Dauerstau in Delhi oder Mumbai darf deshalb nicht darüber hinwegtäuschen, wie wenig Autos es in dem riesigen Land eigentlich gibt: «In der Schweiz kamen 2019 auf 1000 Einwohner 551 PW, und im weltweiten Durchschnitt sind es immerhin 155, aber in Indien sind es gerade mal 25», sagt Jan Burgard vom Strategieberater Berylls in München.

Schon ein Auto für 3500 Franken ist ein Luxusgut

Kein Wunder, dass die internationalen Hersteller seit Jahren auf den grossen Aufbruch hoffen und sich entsprechend in Position bringen – in diesem Jahr ist das vor allem der VW-Konzern, der mit einem Milliardenprogramm unter der Federführung Skodas auf 5 Prozent Marktanteil kommen und so auch das schwächelnde Wachstum in China kompensieren will. Dabei setzten die Wolfsburger laut Skoda-Chef Bernhard Maier auf eine Modelloffensive, die mit je einem SUV pro Marke beginnen soll.

Noch als Studien apostrophiert, drehen sich in Delhi deshalb bei Skoda der Vision IN und bei VW der Taigun im Rampenlicht. Beide sind rund 4,2 Meter lang und ­werden lokal mit abgespeckter Konzerntechnik produziert. Und während die Wolfsburger sonst überall auf der Welt von ihren Elektromodellen schwärmen, setzen sie hier noch auf konventio­nelle Verbrenner. «Bei den alternativen Antrieben hinkt Indien mindestens zehn Jahre hinterher», räumt VW-Vertriebschef Jürgen Stackmann ein.

So weit von der Realität entfernt, dass es wohl nie in Serie gehen wird: Die lokale Marke Mahindra präsentiert das Elektro-Cabrio Funster mit 312 PS und Flügeltüren. Foto: Keystone

Wo der 1,5 Liter mit 150 PS im Skoda und der Dreizylinder mit 1,0 Liter Hubraum und 115 PS im VW also gut nach Indien passen, ist das Format für grosse Stückzahlen zu gross. Obwohl kürzer als ein VW Golf, zählen die beiden SUV in Indien schon zur Mittelklasse, während die Musik in der Liga darunter spielt. «Autos unter vier Metern haben hier einen deutlichen Steuervorteil», liefert VW-Statthalter Gurpratap Boparai einen der Gründe für die grosse Zahl der Kleinwagen.