Mazda bleibt sich treu

Batterie hat nur 35,5 kWh

«Natürlich geht es vor allem um die strengen CO2-Vorschriften», macht Christian Schultze, Chef der technischen Entwicklung, kein Geheimnis daraus, warum nun auch Mazda ein batterieelektrisches Modell lanciert. Doch auch der Klimawandel respektive die Belastung der Umwelt stehe bei Mazda im Vordergrund, weshalb sich die Japaner beim MX-30 für eine vergleichsweise kleine Batterie mit einer Kapazität von 35,5 kWh entschieden hätten. «BEV mit einer grossen Batterie erzeugen schon bei der Herstellung eine hohe Umweltbelastung, das Gleiche trifft dann beim Recycling respektive der Entsorgung des Fahrzeugs wieder zu», führt Schultze aus. «Was bringt es, wenn wir lokal emissionsfrei fahren, wenn die Umwelt dadurch dennoch stärker belastet wird?»

Nicht eine hohe Reichweite, sondern eine umweltschonende Produktion steht bei Mazda also im Vordergrund – ist das der richtige Ansatz? Schliesslich ist die beschränkte Reichweite für viele ein Kriterium, das gegen den Kauf eines Elektroautos spricht. Schultze relativiert: «Die meisten Menschen fahren deutlich kürzere Strecken, als sie meinen. Der europäische Durchschnitt liegt bei nur 48 Kilometern am Tag». Der MX-30 decke mit einer maximalen Reichweite von etwa 200 Kilometern somit die allermeisten Fahrten ab. «Letztlich wollten wir einen guten Kompromiss aus Reichweite und Umweltbelastung.» Ein Teil der Lösung ist aus Mazdas Sicht ein kleiner Benzinmotor, der als Range Extender zum Einsatz kommt, das Auto also nicht direkt antreibt, sondern wenn nötig Strom für zusätzliche Reichweite erzeugt. Dies wird ein kleiner Kreiskolbenmotor sein und irgendwann 2021 angeboten werden. Zuvor gibt es den MX-30 lediglich als reinen Stromer.

Rezyklierbares Interieur

Dass Mazda die gesamte Umweltbelastung und nicht nur die lokal erzeugten Emissionen beim Fahren berücksichtigt, zeigen auch andere Details. Das Material an den Türinnenseiten besteht zu 100 Prozent aus geschredderten PET-Flaschen, die zu feinen Fasern und dann zu einem filzartigen Stoff verarbeitet werden. Die Sitzbezüge sind aus einem Material, das 20 Prozent wiederverwertetes Garn enthält. Die Ablageflächen sowie die Tür-Innengriffe werden aus den Abfällen, die bei der Produktion von Weinkorken entstehen, produziert. Und auch beim Thema Leder hat sich Mazda etwas einfallen lassen: «Leatherette» nennt sich das komplett vegane Kunstleder, das ohne Einsatz von Chemikalien produziert wird und in einer gehobeneren Ausstattungsvariante des MX-30 zum Einsatz kommt. «Das gesamte Interieur ist zu 95 Prozent rezyklierbar», sagt Entwicklungschef Christian Schultze, und er betont nochmals, dass das sehr wichtig sei, weil eben auch am Ende des Autolebens CO2-Emissionen und andere Umweltbelastungen entstünden.

Mazdas Ansatz ist glaubhaft, und es ist wohltuend, dass der Hersteller aus Hiroshima erneut einen eigenen Weg einschlägt. Denn der Hype um die Elektromobilität hat erneut zu einem Wettrüsten bezüglich Leistung und Performance geführt, wie man es schon bei den Verbrennungsmotoren kannte. Ein Elektroauto, das den Fokus tatsächlich in erster Linie auf die Umweltbelastung legt, ist da sicher sehr willkommen.