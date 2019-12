Der Überflieger hält Kurs

Klar: Der für einen Porsche hohe Schwerpunkt und auch das Gewicht von fast zwei Tonnen setzten dem Macan Grenzen. Doch den Spagat zwischen Sportlichkeit, Komfort und Alltagstauglichkeit kriegen die Zuffenhausener umso überzeugender hin. Und genau darin sehen sie auch den Grund, weshalb der deutlich kompaktere und weniger protzige SUV so beliebt ist.

Auch künftig ein Mix aus Elektro- und Benzinmotoren

Diese Beliebtheit dürfte denn auch mit dafür gesorgt haben, dass Porsche den Macan schon ab der anstehenden zweiten Generation elektrifizieren will. Zunächst läuft allerdings noch der Taycan als erster Elektro-Porsche überhaupt vom Band, und zwar im extra für die Elektromobilität ausgebauten Werk in Leipzig.

Auch der Elektro-Macan soll dort produziert werden, zumal er laut Porsche-Chef Oliver Blume über die gleiche 800-Volt-Technologie verfügen wird wie der Taycan. Die Basis dazu bildet bei beiden die PPE-Architektur (Premium Plattform Electric), die Porsche gemeinsam mit Audi entwickelt hat. Doch auch wenn Porsche in naher Zukunft sechs Milliarden Euro in die Elektromobilität investieren will: «Wir werden weiterhin auf einen breiten Antriebsmix setzen, zu dem selbstverständlich auch optimierte Benzinmotoren gehören werden», betont Blume zusätzlich.

Peter Hegetschweiler fuhr den Macan Turbo auf Einladung von Porsche Schweiz am 3./4. Dezember in Südafrika.