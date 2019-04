Shuttle mit Stern fürs Fünfsternhaus

Heute allerdings repräsentiert der Phantom IV Glanz, Luxus und auch das Renommee des 1896 erbauten Fünfsternhauses eindrücklicher, wenn er vor dem Hotel parkiert – als beliebtes Fotosujet für Touristen. Kein Wunder, denn es ranken sich viele Legenden um dieses Auto. So soll es der weltweit einzige Rolls-Royce sein, an dem jemals Schneeketten montiert worden sind.

Eleganz und Funktionalität

Schneeketten? Die sind bei Rolls-Royce definitiv kein Thema mehr – sofern sie es überhaupt jemals waren. Jetzt, da der Cullinan angesagt ist, der erste SUV der britischen Traditionsmarke und der erste Rolls mit Allradantrieb, erst recht nicht mehr.

Wer darin allerdings eine Alternative zur Legende des Badrutt’s Palace sieht, liegt falsch. Denn die Nobelherberge hat sich für den standesgemässen Transport von hochkarätigen (und anderen) Gästen bei allen Wetterlagen auf 1850 Meter über Meer bereits anderweitig umgesehen. Und sich – so wie beispielsweise auch das Palace-Hotel in Gstaad – zur Erweiterung der hoteleigenen Flotte (natürlich auch mit einem neuen Rolls-Royce) einen Shuttle mit Stern angeschafft: einen Mercedes der V-Klasse. Bestimmt nicht nur seines 4×4-Antriebs wegen.

Denn mit der dritten Generation ihrer Grossraumlimousine, die im Frühsommer mit einem Facelift eine weitere Aufwertung erfährt, ist den Stuttgartern der Spagat zwischen Eleganz und Funktionalität definitiv gelungen. So sind in der als VIP-Shuttle für Hotelgäste und Geschäftskunden ausgelegten Topversion das gesamte Interieur und die beiden Einzelsitze im Fond an Luxus und Komfort kaum zu überbieten: Klimatisierung, Liegefunktion, Massage – alles an Bord. Schon eine erste Ausfahrt, selbstverständlich mit Chauffeur, macht klar: In dieser Beziehung steht die V-Klasse der S-Klasse in nichts mehr nach.

Massage gefällig? Die Ledersitze verabreichen eine solche auf Wunsch.

Zusätzlich lassen sich die Sitze über ein Schienensystem beliebig verschieben, auf Wunsch kann die luxuriöse Bestuhlung auch gegen die Fahrtrichtung eingebaut werden. Und fürs Auge bietet Mercedes eine weitere Exklusivität: Neu sind die Leder­bezüge in der Farbe Tartuffo zu haben. Bestens passend zum Louis-Vuitton-Gepäck, wie ein Mercedes-Sprecher bei der Präsentation anmerkte.

Grosse Preisspanne

Aber natürlich gibt es die neue V-Klasse, die sich allein seit 2014 dank neuer Wachstumsmärkte in China und Indien sowie stetig grösserer Beliebtheit bei Anbietern von Shuttleservices und bei Taxiunternehmen bereits über 200'000 Mal verkauft hat, auch für Kunden, denen das Platz­angebot wichtiger ist als der Komfort. Für sie lässt sich der Grossraum-Van flexibel mit Einzelsitzen oder Sitzbänken konfigurieren, bis zu acht Personen finden gut Platz.