Raser in Wangenried – Auto mit 184 Sachen unterwegs Die Kantonspolizei hat auf der Umfahrungsstrasse bei Wangenried einen Fahrzeuglenker geschnappt, der massiv schneller fuhr als die erlaubten 80 Stundenkilometer. Julian Perrenoud

Eine Polizeipatrouille konnte am Wochenende in Wangen einen Raser anhalten. Symbolbild: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Am Samstag führte die Kantonspolizei Bern auf der Landstrasse in Wangenried eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz vor 18.25 Uhr passierte ein Auto, das von Röthenbach her kommend in Richtung Wangen an der Aare unterwegs war, die Kontrollstelle mit 184 Stundenkilometern nach Abzug der gesetzlichen Toleranz. Erlaubt sind auf dem betreffenden Strassenabschnitt im Ausserortsbereich jedoch maximal 80 Stundenkilometer.

Eine aufgebotene Polizeipatrouille nahm in der Folge umgehend die Nachsuche nach dem gemessenen Fahrzeug auf, wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Das Auto konnte wenig später in Wangen festgestellt und dessen Lenker identifiziert und angehalten werden. Der 32-Jährige wurde in der Folge auf eine Polizeiwache gebracht und zum Sachverhalt einvernommen, wie die Polizei mitteilt.

Dem Fahrzeuglenker wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde abgenommen und das Auto sichergestellt. Der Beschuldigte wird sich nun nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.