Russland: Nord Stream 2 wird trotz US-Sanktionen weiter gebaut

Die US-Sanktionen gegen russische Gasleitungen werden aus Sicht des Aussenministeriums in Moskau die Umsetzung dieser Projekte nicht gefährden. «Russland hat seine Wirtschaftsprojekte umgesetzt und wird sie weiter umsetzen - unabhängig von irgendwelchen Sanktionen», teilte das Aussenministerium am Samstag in Moskau mit. Zuvor hatte auch das Nord-Stream-2-Konsortium betont, die Ostsee-Pipeline nach Deutschland solle fertiggebaut werden.