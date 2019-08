Israel verbietet muslimischen US-Abgeordneten die Einreise

Die beiden Politikerinnen hatten für das Wochenende Besuche in Israel und den Palästinensergebieten geplant. Sie unterstützen die internationale Kampagne BDS («Boycott, Divestment and Sanctions») gegen Israel. Anhängern der Kampagne kann seit 2017 aufgrund eines Gesetzes die Einreise nach Israel untersagt werden. Dennoch hatte der israelische Botschafter in den USA, Ron Dermer, zunächst angekündigt, sein Land werde Tlaib und Omar den Besuch gestatten. Er begründete dies mit dem «Respekt» Israels für die USA.

Trump hatte über den Kurzbotschaftendienst Twitter erklärt, dürften die beiden Abgeordneten nach Israel einreisen, wäre dies ein Zeichen «grosser Schwäche». «Sie hassen Israel und alle Juden, und es gibt nichts, das man sagen oder tun kann, um ihre Haltung zu ändern», führte der US-Präsident ins Feld.