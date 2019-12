Chinesen geben das meiste Geld für die Ausbildung ihrer Kinder aus

China – nicht repräsentativ

Die Metropolen Peking, Shanghai und die ostchinesischen ­Provinzen Zhejiang und Jiangsu sind die Sieger dieser Bildungs­olympiade. Repräsentativ ist das kaum, denn die Regierung schickt ohne Frage ihre besten Schüler ins Rennen.

In vielen ärmeren Regionen Chinas sieht es deutlich düsterer aus: schlecht ausgebildete Lehrer, überfüllte Schulklassen, wenig Aufstiegschancen. Die Kinder von Wanderarbeitern sind häufig weitgehend vom regulären Bildungssystem abgehängt. Um es an eine gute Universität zu schaffen, müssen Schüler in China bei der Abschlussprüfung zur Spitze gehören. Für viele ­endet die Kindheit in der Vorschule. Sie pauken bis tief in die Nacht, sitzen am Wochenende in Nachhilfeschulen. Der Wettbewerb ist gnadenlos.

Schon lange versucht die ­Regierung, den Druck zu verringern. Doch «hausaufgabenfrei», das hören Chinas Tigereltern nicht gerne. Die meisten Familien geben für nichts mehr Geld aus als für die Ausbildung ihres Kindes. Sie sind ehrgeizig, vor ­allem hoffen sie aber, ihren Kindern einen bestmöglichen Start ins Leben zu ermöglichen.

Auch in ärmlichen Regionen glauben die Menschen daran, dass Fleiss eine Chance sein kann. Anders als in westlichen Ländern blicken viele junge Menschen nicht zu Popsternchen auf, sondern zu Unternehmern wie Steve Jobs und Jack Ma, zu Menschen also, die aus nicht privilegierten Familien stammen. Der Glaube, sein eigenes Schicksal in die Hand nehmen zu können, herrscht nicht nur in Peking oder Shanghai, sondern im ganzen Land. Auch das steckt in Chinas Pisa-Resultaten.

Lea Deuber, Peking

Spanien – blamable Noten

Selten hat die Pisa-Studie in Spanien für so viel Aufregung gesorgt wie dieses Mal. In der Tat sind die Testergebnisse ziemlich unerfreulich: In den Naturwissenschaften sackten die Schüler ab auf einen neuen Tiefstand, in Mathematik ging es ebenfalls weiter bergab.