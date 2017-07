Protestland Venezuela

Eine Woche vor der geplanten verfassunggebenden Versammlung baut die venezolanische Opposition noch einmal Druck auf. Sie fürchtet, dass Staatschef Nicolás Maduro die demokratischen Institutionen ganz ab­schaffen will, und rief zu einem zweitägigen Generalstreik auf.

Bislang konnten die seit April anhaltenden Proteste mit mehr als hundert Toten dem Staatschef aber nichts anhaben. Auch das Referendum der Opposition, bei dem sich ein Drittel der Venezolaner gegen eine Verfassungsänderung aussprach, prallte an ihm ab. Seit Jahren leidet der sozialistische Staat unter einer schweren Wirtschaftskrise, Grundnahrungsmittel und Medikamente sind Mangelware, die Menschen fliehen zu Tausenden. Doch Maduro hält unerschütterlich an der Macht fest.

Wie schafft er das, wo ihm doch jeg­liches Charisma seines von vielen ver­ehrten Vorgängers Hugo Chávez fehlt? Maduro hat nicht nur den Regierungs­apparat unter seiner Kontrolle, er hat die Justiz instrumentalisiert, kontrolliert Richter und einen Grossteil der Medien. Zudem hat er sich die Loyalität des ­Militärs gesichert, die Militärführung mit Posten und Privilegien versorgt.

Zudem ist die Opposition in Venezuela kein einheitlicher Block, sondern intern zerstritten. Es gibt in den Parteien des MUD viele Führungsfiguren, die eigene Machtoptionen im Blick haben. So kann die jüngste Freilassung des Oppositionsführers Leopoldo López als taktisch ­kluger Schachzug der Regierung gewertet werden.

Auch die internationale Gemeinschaft hat nicht energisch genug durchgegriffen, stattdessen wie ein zahnloser Tiger reagiert. Die Organisation Amerikanischer Staaten hat sich bislang zu keiner ein­heitlichen Venezuela-Resolution durchringen können. Die Mercosur-Länder vermieden es am Wochenende, die geplante Verfassungsänderung klar zu verurteilen. Allein die USA drohen nun mit Wirtschaftssanktionen – was der umstrittene Präsident Maduro allerdings gut für seine antiimperialistische Propaganda nutzen kann.

Kritik kommt immer stärker von den ­Sozialisten selbst, angeführt von der ­Generalstaatsanwältin Luisa Ortega, einer glühenden Anhängerin des 2013 ver­storbenen kommunistischen Präsidenten Hugo Chávez, die Maduro Verrat an der Bolivarianischen Revolution vorwirft. Es gibt deutliche Risse im Regierungsblock. Die müsste die Opposition gekonnt ausnutzen und sich mit den ­internen ­Kritikern verbünden.

ausland@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)