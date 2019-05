Weshalb die Gefahr eines Kriegs im Nahen Osten steigt

Ob es noch inoffizielle Direktkontakte gibt – die beiden Ländern unterhalten keine diplomatischen Beziehungen –, scheint fraglich. Sie wären in diesem globalen Schachspiel jedoch von grossem Nutzen. «Wir sind sehr besorgt darüber, dass es per Zufall zu einem Konflikt kommen könnte, mit einer Eskalation, die wirklich auf beiden Seiten unbeabsichtigt ist», sagte Jeremy Hunt, der britische Aussenminister beim Treffen mit seinen Amtskollegen aus der EU am Montag.

Den jüngsten Zug machte nun das Weisse Haus. Wie die «New York Times» am Dienstag berichtete, hat der amtierende US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan im Weissen Haus den revidierten Kriegsplan vorgestellt. Demnach sollen bis zu 120'000 Soldaten in die Golfregion entsandt werden, falls der Iran US-Streitkräfte angreife oder sein Atomwaffenprogramm hochfahre. Das Ausmass des möglichen Truppenkontingents habe einige der Anwesenden schockiert und an den Aufmarsch vor dem Irakkrieg 2003 erinnert.

Die «New York Times» beruft sich auf «mehr als ein halbes Dutzend beim Briefing anwesende Sicherheitsexperten», die anonym bleiben wollten. Das lässt vermuten, dass es sich dabei weniger um eine Indiskretion handelt, als um ein beabsichtigtes Signal der militärischen Entschlossenheit an Teheran.

Bolton kommt seinem Ziel näher

Das passt zur Iran-Politik der Regierung Trump, die die klare Handschrift von John Bolton trägt. Der Sicherheitsberater des US-Präsidenten war ein vehementer Befürworter des Irakkriegs, damals als UNO-Botschafter der Regierung von George W. Bush. Und Bolton schlug bereits 2003 vor, auch im Iran einen Regimewechsel militärisch herbeizuführen. Bei dieser Haltung blieb er. 2015 schrieb er in der «New York Times» einen Gastbeitrag. Titel: «Um die Bombe des Iran zu stoppen, bombardiere den Iran».

Als Trumps Sicherheitsberater scheint er seinem Ziel näher zu kommen. Dabei lässt Bolton ausser Acht, dass als Folge des mit Lügen gerechtfertigten Marsches auf Bagdad der Irak heute ein gescheiterter Staat ist, ohne souveräne Regierung, dafür mit unterschiedlichen fremden Streitkräften im Land. Zwischen den amerikanischen und den iranischen Truppen liegen nur einige Kilometer. Auch im Golf kommen sich die Kriegsschiffe der beiden Staaten gefährlich nahe. Auf dem Land wie auf See steigt damit die Gefahr eines Schusswechsels, befohlen von lokalen Kommandanten ohne vorherige Rücksprache mit Washington respektive Teheran.