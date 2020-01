Verräterische Löcher

Die iranische Armee teilte in einem Statement mit, die Maschine sei für ein «feindliches Flugzeug» gehalten worden. (Video: Tamedia)

Untersuchung und Aufarbeitung stehen freilich erst am Anfang. Bis Ende kommender Woche sollen alle Opfer per DNA-Analyse identifiziert und in ihre Heimatländer – die Ukraine, Kanada, Grossbritannien, Schweden, Afghanistan – überführt sein, sagte Präsident Selenski in einer Fernsehansprache. Die zivil- und strafrechtliche Aufarbeitung folgt erst danach. Sie dürfte Monate oder Jahre dauern. Sowohl Selenski als auch Grossbritanniens Premierminister Boris Johnson sowie Kanadas Premierminister Justin Trudeau sagten nach Teherans Eingeständnis, das Flugzeug irrtümlich abgeschossen zu haben, dies sei «lediglich ein erster Schritt».

Ermittlung wegen «vorsätzlicher Tötung und Flugzeugzerstörung»

Nötig sei eine «umfassende, transparente und unabhängige internationale Untersuchung», sagte Johnson. Auch Trudeau unterstrich: «Ein ziviles Passagierflugzeug abzuschiessen ist entsetzlich. Iran muss volle Verantwortung übernehmen. Kanada wird nicht ruhen, bis wir die Verantwortungsübernahme, Gerechtigkeit und den Abschluss haben, den die Familien verdienen.» Bei dem Absturz starben 57 iranischstämmige Kanadier; Dutzende weitere Opfer studierten in Kanada.

Zwar befahlen in Teheran der Generalstaatsanwalt und der Justizchef eine Untersuchung durch die Militärstaatsanwaltschaft. Doch ob diese vollständig nachzeichnet, warum der Luftraum nicht gesperrt wurde, wer auf welcher Ebene den Abschuss befahl und ob etwa Irans Oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei informiert war, steht dahin.

Kiew verlangt von Teheran nicht nur Entschädigung für die Familien der Opfer und die Erstattung der Kosten für das zerstörte Flugzeug. Sondern Ukraines Generalstaatsanwalt Ruslan Rjaboschapka ermittelt auch wegen «vorsätzlicher Tötung und Flugzeugzerstörung». Er hat zudem nicht nur dem Generalstaatsanwalt in Teheran, sondern auch seinen Kollegen in Kanada, Grossbritannien und Schweden eine gemeinsame internationale Ermittlung vorgeschlagen. Kanadas Premier Trudeau erklärte bereits, er bestehe darauf, dass auch Ermittler seines Landes an den Ermittlungen teilnähmen.