USA erhöhen Alarmstufe für ihre Truppen

Weshalb die Gefahr eines Kriegs steigt

Die Gefahr, dass die USA und der Iran in einen militärischen Konflikt hineinstolpern, gewollt oder ungewollt, hat in den vergangenen Tagen markant zugenommen. Angesichts der jüngsten Krise kommunizieren Washington und Teheran mittels militärischer Massnahmen und politischer Statements in den eigenen Medien, was viel Raum für Interpretationen offenlässt.

Ob es noch inoffizielle Direktkontakte gibt – die beiden Länder unterhalten keine diplomatischen Beziehungen –, scheint fraglich. Sie wären in diesem globalen Schachspiel jedoch von grossem Nutzen. «Wir sind sehr besorgt darüber, dass es per Zufall zu einem Konflikt kommen könnte, mit einer Eskalation, die wirklich auf beiden Seiten unbeabsichtigt ist», sagte Jeremy Hunt, der britische Aussenminister beim Treffen mit seinen Amtskollegen aus der EU am Montag.

Den jüngsten Zug machte nun das Weisse Haus. Wie die «New York Times» am Dienstag berichtete, hat der amtierende US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan im Weissen Haus den revidierten Kriegsplan vorgestellt. Demnach sollen bis zu 120'000 Soldaten in die Golfregion entsandt werden, falls der Iran US-Streitkräfte angreife oder sein Atomwaffenprogramm hochfahre. Das Ausmass des möglichen Truppenkontingents habe einige der Anwesenden schockiert und an den Aufmarsch vor dem Irakkrieg 2003 erinnert.

Die «New York Times» beruft sich auf «mehr als ein halbes Dutzend beim Briefing anwesende Sicherheitsexperten», die anonym bleiben wollten. Das lässt vermuten, dass es sich dabei weniger um eine Indiskretion handelt, als um ein beabsichtigtes Signal der militärischen Entschlossenheit an Teheran.