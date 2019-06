US-Journalist wartet im Iran seit Monaten auf Bewilligung

Der Iran verweigert dem Korrespondenten der US-Zeitung «New York Times» in der Islamischen Republik seit Monaten eine Arbeitserlaubnis. Die iranischen Behörden hätten Thomas Erdbrink im Februar seinen Presseausweis entzogen.

Dies erklärte die «New York Times» am Montag. Das Aussenministerium in Teheran habe zwar wiederholt in Aussicht gestellt, dass der niederländische Staatsbürger seine Arbeitserlaubnis zurückerhalte. Das Ministerium habe aber bisher keinerlei Begründung für den Entzug und die Verzögerung bei der Wiederausstellung gegeben.