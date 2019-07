Tausende demonstrieren in Israel gegen Polizeigewalt

Fast jeder der Demonstranten mit äthiopischen Wurzeln berichtet über Diskriminierungen. Die Proteste in Israel ähneln der «Black Lives Matter»-Bewegung in den USA, die sich gegen Diskriminierung durch staatliche Stellen und ihre Vertreter richtet. Dass sich die Wut in dieser Woche in Israel so eruptiv entladen hat, verwundert Assaf Gebane nicht. Er ist Vorsitzender der äthiopischen Juden in Israel. «Wir sind nicht hierhergekommen, damit unsere Söhne umgebracht werden. Wir haben diese Reise nicht unternommen, um den hohen Preis zu zahlen, dass unsere Kinder vor den Augen ihrer Brüder ermordet werden.» 150'000 Juden äthiopischer Herkunft leben derzeit in Israel, rund 50'000 davon sind bereits im Land geboren.

Die Integration der äthiopischstämmigen neuen Bürger gestaltete sich mühsamer als die der russischen Immigranten, von denen zeitgleich mehr als eine Million nach Israel kamen. Die Äthiopier mussten jahrelang in Auffanglagern ausharren, während für die russischen und ukrainischen Juden rasch Wohnraum geschaffen wurde. Israelis äthiopischer Herkunft klagen auch darüber, dass der Staat den Nachzug Familienangehöriger verzögert.

Verbreitete Benachteiligung

Sie verdienen deutlich weniger als die meisten Israelis, haben eine schlechtere Schulbildung und landen damit in der unteren sozialen Schicht. Dass es in Israel eine Klassengesellschaft gibt, bestätigt der in Tel Aviv lehrende Soziologe Natan Sznaider. Es gebe eine Diskriminierung, die sei «eine Mischung aus Rasse und Klasse», sagt der Autor des Buches «Gesellschaften in Israel». Die äthiopischen Juden hätten weder wirtschaftliches noch symbolisches Kapital. Das Dilemma des Zionismus sei, dass man vom Begriff des jüdischen Volks ausgehe. «Aber nichts ist heterogener als das jüdische Volk.» Sznaider verweist darauf, dass «die Blutgeschichte» noch immer relevant sei. In den Neunzigerjahren wurde bekannt, dass die Hilfsorganisation Roter Davidstern über Jahre hinweg die Blutspenden von Äthiopiern ungeprüft entsorgt hatte – aus Angst, sie seien mit HIV infiziert. Nicht einmal als Blutsbrüder werden sie akzeptiert.

2015 gab es bereits Proteste äthiopischer Juden gegen Rassismus. Von den damals versprochenen 52 Massnahmen hat die Regierung laut der Zeitung «Haaretz» nur neun umgesetzt. «Es liegt noch Arbeit vor uns», räumte Premier Benjamin Netanyahu nun ein. Der äthiopischstämmige Knesset-Abgeordnete Gadi Yevarkan sagte bei der Beerdigung von Solomon Teka: «Ich würde gerne versprechen, dass Solomon der Letzte ist. Aber ich weiss, dass wir uns bei der nächsten Beerdigung wieder treffen.