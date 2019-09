Rohani erhöht im Atomstreit Druck auf Europa

Irans Präsident Hassan Rohani hat im Streit um die Fortsetzung des Atomabkommens den Druck auf die europäischen Vertragspartner erhöht. «Leider zeigen die europäischen Staaten Unfähigkeit oder mangelnde Bereitschaft, wenn es um konkrete Aktionen geht», sagte Rohani am Donnerstag bei einer Pressekonferenz am Rande der Uno-Vollversammlung in New York.