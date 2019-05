Palästinenser und Israel vereinbaren Waffenruhe

US-Präsident Trump rief unterdessen die Palästinenser auf, die Gewalt von ihrer Seite zu beenden. «Diese terroristischen Aktionen gegen Israel werden Ihnen nichts anderes als Elend bringen. Beenden Sie die Gewalt und arbeiten Sie auf einen Frieden hin – es ist möglich!», schrieb Trump auf Twitter.

....To the Gazan people — these terrorist acts against Israel will bring you nothing but more misery. END the violence and work towards peace - it can happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2019