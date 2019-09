Netanyahu will mit seinem Rivalen Regierung bilden

Damit änderte der amtierende Regierungschef überraschend seine Tonlage. Noch am Mittwochabend hatte Netanyahu erklärt: «Es gibt nur zwei Optionen: eine Regierung unter meiner Führung oder eine gefährliche Regierung, die von den arabischen Parteien abhängig ist.»

Stellungnahme von Gantz angekündigt

Von dem Ex-Militärchef Gantz lag zunächst keine Stellungnahme vor. Ein Sprecher von Gantz kündigte für 13.00 Uhr (MESZ) eine Stellungnahme des Ex-Militärchefs an. Gantz hatte vor der Wahl noch betont, er werde keiner Regierung mit Netanyahu als Regierungschef zustimmen. Als Grund nannte er die Korruptionsvorwürfe gegen den langjährigen Ministerpräsidenten. Dieser muss sich in zwei Wochen einer Anhörung stellen, danach droht ihm eine Anklage in drei Fällen.

Nach der Wahl am Dienstag hatte Blau-Weiss eine hauchdünne Mehrheit vor dem Likud. Allerdings haben weder das rechts-religiöse noch das Links-Mitte-Lager eine Mehrheit von 61 der 120 Sitze im Parlament zur Regierungsbildung. Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt Blau-Weiss auf 33 Mandate, der Likud auf 31, wie die Nachrichtenseite ynet am Donnerstag berichtete.

Am Mittwochabend hatte Netanyahu die Vorsitzenden der rechten und religiösen Parteien getroffen und sich zum Wortführer des Blocks mit 55 Sitzen erklärt.