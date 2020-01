Der reichste Mann der Welt hängt am Haken der Hacker

Öffentlich war das damals nicht bekannt, ebenso wenig, dass Bezos mit seiner Frau MacKenzie Bezos über eine Scheidung sprach. Der Autor der Nachricht wusste mehr. Sie kam von einer Nummer, die Saudi­arabiens Kronprinz Muhammad bin Salman Bezos im April zuvor in Los Angeles gegeben hatte.

Der Hackerangriff auf das iPhone X des Eigentümers des Internetkonzerns Amazon und der «Washington Post» wirft ein Schlaglicht auf ein Geflecht aus Geheimdienstlern, Hackern und IT-Firmen, die «Technologie zur gezielten Überwachung von Individuen an Regierungen exportieren und transferieren, deren Repressionspolitik wohlbekannt ist», wie der UNO-Sonderberichterstatter für freie Meinungsäusserung, David Kaye, in einem im Mai 2019 vorgelegten Report schreibt. Den Markt schätzen Insider auf einen zweistelligen Milliardenbetrag weltweit.

Die Spur nach Israel

Die Überwachung treffe Journalisten, Aktivisten, Oppositionelle, Kritiker und führe in vielen Fällen zu willkürlichen Verhaftungen, manchmal zu Folter und zu aussergerichtlichen Tötungen. Bezos wurde, so vermuten es Kaye und Agnes Callamard, UNO-Berichterstatterin für extralegale Tötungen, wegen der kritischen Berichterstattung der «Washington Post» über Saudiarabien zum Ziel einer Attacke. Einen Monat zuvor hatte ein Killertrupp Jamal Khashoggi im Istanbuler Generalkonsulat des Königreichs ermordet – einen der schärfsten Kritiker des jungen Thronfolgers.

Riad hatte offenbar auch versucht, in Khashoggis Umfeld Spionagesoftware auf Smartphones zu platzieren. Der Aktivist Omar Abdulaziz, ein Freund Khashoggis, klagt gegen die in Israel ansässige NSO-Group. Nach seiner Ansicht hat die Firma der saudischen Regierung geholfen, sich Zugang auf sein Mobiltelefon zu verschaffen. Auch Journalisten würden oft angezapft, um ihre Quellen ausfindig zu machen, so Kaye.

Die Vereinigten Arabischen Emirate, die wie Saudiarabien keine offiziellen Beziehungen zu Israel unterhalten, sollen sich ebenfalls der Dienste der Firma bedient haben. Sie interessierten sich für Dissidenten und Journalisten, für den Emir von Katar oder Omans Aussenminister.