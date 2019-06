Khashoggi-Mord: Hinweise belasten Saudi-Kronprinz

Die UNO-Berichterstatterin über willkürliche Hinrichtungen, Agnès Callamard, sieht «glaubhafte Hinweise» für eine mögliche persönliche Verantwortung des saudischen Kronprinzen für die Tötung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi.

Callamard fordert eine internationale Untersuchung zur Klärung der Schuldfrage. Es gebe «glaubwürdige Hinweise», die es rechtfertigten, die Verantwortung hochrangiger saudiarabischer Vertreter, einschliesslich des Kronprinzen Muhammad bin Salman, in dem Mordfall zu überprüfen, schrieb die UNO-Berichterstatterin in ihrem Bericht an den Menschenrechtsrat der UNO, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Sie forderte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres auf, eine solche internationale Untersuchung einzuleiten.