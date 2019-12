Er will nicht weichen

Ohne Netanyahu, so vermittelten bisher die Verhandlungsführer von Blau-Weiss, würde es rasch zu einer Verständigung über eine grosse Koalition kommen. Noch verfügt jedoch Netanyahu unter den Likud-Anhängern über eine solide Basis. Aber auch die bröckelt - so wie die Zustimmung für ihn in der Bevölkerung seit der Anklageerhebung deutlich zurückgeht.

Für oder gegen Netanyahu

Inzwischen liegt Gantz in der Frage, wer Regierungschef werden soll, in Umfragen gleich auf oder sogar voran. Die Mehrheit der Israelis machen Netanyahu und an zweiter Stelle den ehemaligen Verteidigungsminister Avigdor Lieberman für die dritte Wahl verantwortlich, erst mit grossem Abstand wird Benny Gantz die Schuld daran gegeben.

In Umfragen in dieser Woche kann das von Gantz geführte Parteienbündnis Blau-Weiss den Abstand zum Likud vergrössern. Blau-Weiss hat im September die Wahl mit nur einem Mandat Vorsprung vor dem Likud gewonnen, nun liegt das Bündnis vier Sitze voran. Es würde dem Mitte-Links-Lager nur ein Mandat zur Mehrheit von 120 Sitzen in der Knesset fehlen. Blau-Weiss hat seit der ersten Wahl kontinuierlich zugelegt, der Likud hat zwischen den Urnengängen im April und September 300'000 Stimmen verloren.

Aber bis zur Wahl in etwas mehr als 80 Tagen kann noch viel passieren - etwa im Sicherheitsbereich in dieser unruhigen Region. Bleibt Netanyahu, der insgesamt 13 Jahre als Ministerpräsident regiert, weiter im Rennen, dann ist eines fix. Der Wahlkampf wird von der Frage bestimmt werden: Für oder gegen Netanyahu.