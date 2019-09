Er beherrschte das Herrschen

Unter den alternden Führern Afrikas verkörperte Mugabe den Anti-Mandela. Während der Südafrikaner Nelson Mandela nach dem Ende der Apartheid hart daran arbeitete, die Menschen in seinem Land zu versöhnen, tat sein Nachbar Mugabe in Zimbabwe das Gegenteil. Er nährte den Hass auf die Weissen und verteufelte sie alle als Agenten des Neoimperialismus.

Der Gegner muss zu Boden

Das war das ideologische Werkzeug, mit dem er den Erhalt seiner Macht erzwang. Alles, was sich in der afrikanischen Seele an Wut, an Demütigungen und Verletzungen angesammelt hatte, lockte Mugabe als gewandter Rhetoriker hervor und machte es sich zunutze. Mugabe nährte mit seinen Reden das Gefühl, dass man auch als geknechteter Afrikaner zu den Siegern der Geschichte gehören konnte – man durfte eben nur nie aufhören zu kämpfen. Dafür stand die geballte Faust, die Mugabe bei Parteiversammlungen in die Höhe reckte, sie war im Alter nur noch sehr schwach, als sie den Präsidenten vor jedem Auftritt mit Medikamenten aufputschen mussten. Aber als Symbol taugte seine Faust sehr lange.

Wer es wagte, sich ihm in den Weg zu stellen, wurde gnadenlos attackiert. Manchmal frontal, aber viel öfter aus dem Hinterhalt. Politik sei wie ein Boxkampf, bei dem der Gegner k.o. zu Boden gehen müsse, sagte er. Sein letzter Kampf allerdings, der seiner Frau auf den Thron verhelfen sollte, ging verloren. Sein alter Weggefährte Emmerson Mnangagwa putschte mit dem Militär und machte sich selbst zum Präsidenten. In den Strassen von Harare jubelten Hunderttausende Menschen und rissen die Strassenschilder der «Robert Mugabe Road» herunter.

In der Sprache der Shona gibt es das Wort «Chimurenga», es bezeichnet den Kampf. Chimurenga, so hiess schon der erste Widerstand gegen die weissen Siedler im späten 19. Jahrhundert. Und später auch der zähe Guerillakrieg gegen das rassistische Regime Rhodesiens. Es stürzte 1980. Ein wichtiger Stratege der schwarzen Rebellion war Mugabe. Ian Smith, der Führer des rhodesischen Regimes, nannte den Mann einen «Apostel des Satans». Dabei war Mugabe im Schoss der katholischen Kirche gross geworden, wie so viele andere Freiheitskämpfer des Kontinents. «Ich wurde von den Jesuiten erzogen und dafür bin ich äusserst dankbar», sage Mugabe. Er studierte so fleissig das Wort Gottes, dass Mugabes fromme Mutter hoffte, der Sohn werde vielleicht mal Priester.

