Eine Stadt geht unter

Kultur- und Naturschützer haben in den vergangenen 15 Jahren in der Türkei und weit darüber hinaus gegen den Bau des ­Ilisu-Damms protestiert, der den Tigris auf 130 Kilometer Länge in einen See verwandeln soll. Die Proteste haben das Projekt immer wieder verzögert, verhindert haben sie es nicht. Ihren grössten Erfolg feierten die Aktivisten für Hasankeyf und das Tigristal 2009, als die Schweiz, Deutschland und Österreich Exportgarantien zurückzogen. Danach verabschiedeten sich mehrere Banken, auch die UBS, die um ihre «Reputation» fürchtete. Ankara aber fand neue Financiers und Ingenieure, vornehmlich im eigenen Land.

In den letzten Wochen gab es dann noch ziemlich viel Untergangstourismus. Die Souvenirshops in Hasankeyf erlebten einen Besucherboom. Nun ist Schluss damit, die letzten der etwa 3000 Bewohner müssen gehen. In der weiteren Umgebung sollen mehrere Zehntausend Menschen ihre angestammten Dörfer verlieren. Für die Leute aus Hasankeyf hat der staatliche Baukonzern Toki auf der anderen Talseite, auf einer höher gelegenen, staubtrockenen Ebene, eine Retortenstadt gebaut. Die Schule in der alten Stadt hat schon geschlossen, deshalb sind viele Familien bereits vorher umgezogen, und einige klagten bereits über Baumängel in den neuen Häusern, und dass erst mal kein Wasser aus den Leitungen floss – für die Menschen, die vor dem Wasser fliehen. Viele haben auch ihre Toten umgebettet, auf den Friedhof in Neuhasankeyf.

«Barbarei des 21. Jahrhunderts»

Demonstrationen sind jetzt untersagt, die Zugangsstrassen würden gesperrt, liess der Gouverneur wissen. Zur Neustadt gehört ein «Archäologiepark», in den ein halbes Dutzend der eindrucksvollen mittelalterlichen Monumente auf Riesensattelschleppern transportiert wurden: ein Grabmal aus dem 15. Jahrhundert, ein Badehaus, ein Minarett. Andere Denkmäler werden versinken, Hunderte schützenswerte Artefakte, sagen Aktivisten.

In türkischen Medien wird bereits das Unterwasserparadies Hasankeyf für «Tauchtouristen» angepriesen und der See für Jetski-Fans. «Ja, das wird wie Hawaii hier», sagt Firat Argun. Er war der Letzte, der in Hasankeyf noch Zimmer an Touristen vermietete. Jahrelang hat er gegen den Damm gekämpft, einst zusammen mit Prominenten wie dem Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk und dem türkischen Popstar Tarkan.

2013 hatten sie sogar Umweltschützer aus dem Amazonasgebiet und aus Afrika zu Gast. Sie wollten zeigen, dass das Riesenkraftwerk von Belo Monte in Brasilien, die Dämme am Turkanasee in Kenia und Ilisu alle für denselben «Staudamm-Wahn» stehen, wie es damals Ulrich Eichelmann ausdrückte. Der deutsche Umweltschützer führte für den WWF und später für seine Organisation Riverwatch lange die internationale Kampagne gegen den Damm an. Ulrich Eichelmann ist noch einmal, «zum Abschied», wie er sagt, an den Tigris gereist. Eine «Barbarei des 21. Jahrhunderts» nennt er die Flutung.