«Sanktionen gegen den obersten Führers des Landes sind unverschämt und ein Zeichen geistiger Behinderung», sagte Rohani am Dienstag. Zuvor hatte bereits das iranische Aussenministerium das Vorgehen der USA scharf kritisiert.

Die geplanten Sanktionen gegen den iranischen Aussenminister bewiesen, dass die Forderungen der Amerikaner für Verhandlungen nur vorgeschoben seien, erklärte Rohani. Ohne Sarif sei keine Diplomatie machbar. «Ihr (USA) habt den Iran Hunderte Male sanktioniert, versucht doch nur ein einziges Mal, den richtigen Weg einzuschlagen», sagte der Präsident nach Angaben seines Webportals.

Am Montag hatten die USA Sanktionen gegen Ayatollah Ali Khamenei und mehrere hochrangige Angehörige der Revolutionsgarden (IRGC) verhängt. Sanktionen gegen den iranischen Chefdiplomat Sarif sollen in der kommenden Woche in Kraft treten.

«Ohrenbetäubendes Schweigen»

US-Sicherheitsberater John Bolton hat dem Iran wiederum «ohrenbetäubendes Schweigen» zum Gesprächsangebot aus Washington vorgeworfen. US-Präsident Donald Trump habe «die Tür für echte Verhandlungen offengehalten», sagte Bolton am Dienstag bei einem Besuch in Jerusalem. «Als Antwort ist das Schweigen Irans ohrenbetäubend», fügte er hinzu.

Präsident Rohani warf den USA indes vor, es mit dem Gesprächsangebot nicht ehrlich zu meinen. «Während Sie Verhandlungen fordern, wollen sie gleichzeitig dem Aussenminister Sanktionen auferlegen? Es ist offensichtlich, dass Sie lügen», sagte er während eines im Fernsehen übertragenen Treffens mit Ministern.

Zuletzt hatten die Spannungen zwischen dem Iran und den USA massiv zugenommen. Deutlich verschärft wurde die Lage in der vergangenen Woche durch den Abschuss einer US-Aufklärungsdrohne durch die iranischen Revolutionsgarden.

Trump erwog daraufhin einen militärischen Vergeltungsangriff, sagte diesen aber nach eigenen Angaben kurzfristig ab. Die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und dem Iran liegen seit 1980 auf Eis.

Video: Die Feindschaft zwischen den USA und dem Iran