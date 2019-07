«Diese böswilligen Briten stehlen unser Schiff»

Iran protestierte, bestellte mehrmals den britischen Botschafter ein und forderte, das Schiff sofort weiterfahren zu lassen. Der Oberste Gerichtshof in Gibraltar ordnete jedoch an, dass der Tanker mindestens bis zum 21. Juli nicht wieder auslaufen darf.

Am Wochenende gab es erste Anzeichen einer Entspannung. Der britische Aussenminister Jeremy Hunt stellte eine Freigabe des Schiffes durch die Behörden in dem britischen Überseegebiet in Aussicht, sollte der Iran zusichern, dass die Ladung nicht für Syrien bestimmt sei.

Auch sein iranischer Amtskollege Mohammed Dschawad Sarif betonte, dass Teheran den Konflikt diplomatisch lösen wolle.

Video: Die grosse Feindschaft