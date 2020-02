«Die Realität ist weit entfernt von den politischen Bekundungen»

Herr Maurer, Sie sind gerade zurückgekommen von einem Besuch in Libyen, sowohl in Tripolis als auch in Bengasi. Wie hat sich die humanitäre Lage verändert seit dem Beginn der Offensive von General Khalifa Haftar auf Tripolis im vergangenen April?

Peter Maurer: Sie hat sich dramatisch verändert, weil wir eine längere Front um Tripolis hatten. Das hat dazu geführt, dass 150'000 bis 200'000 Menschen vertrieben worden sind und nicht in ihre Häuser zurückkönnen. Wir haben zum ersten Mal eine Schlacht, die so viele Menschen auf einmal betroffen hat. Das hat die Stimmung und die Situation ziemlich grundlegend verändert. In anderen Landesteilen, etwa Misrata, Bengasi und auch im Süden des Landes haben wir immer noch anhaltende Gewalt, bei der nicht immer klar ist, wer gegen wen kämpft. Es gibt deutlich mehr Menschen, die humanitäre Hilfe brauchen, vor allem intern Vertriebene, die wir versuchen, mit dem Nötigsten zu versorgen.

Welche Auswirkungen hat die Blockade der Ölexporte durch General Khalifa Haftar?

Für viele Libyer ist das vielleicht sogar noch einschneidender. Der Kreislauf des Ölverkaufs und der staatlichen Gehälter, die trotz des Konfliktes lange vielen Libyern ein Einkommen gesichert haben und eine Existenz, ist unterbrochen. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt viel stärker mit dem Fehlen staatlicher Sozialsysteme konfrontiert sind, dass breite Schichten der Bevölkerung kein Einkommen mehr haben, dass der Staat kein Geld mehr hat, die durch Kampfhandlungen zerstörte Infrastruktur wiederherzustellen. Besonders viele Krankenhäuser sind davon betroffen. Oft funktioniert die Wasser- und Energieversorgung nicht, es gibt keine Medikamente. Wir haben jetzt eine grosse humanitäre Operation, während wir lange nur punktuell am Rande von Schlachtfeldern aktiv waren. Unser Budget für Libyen hat sich in den vergangenen zwölf Monaten annähernd verdoppelt.

Was heisst das für die Menschen? Gibt es Versorgungsengpässe? Könnten die Menschen in Tripolis in ihre Häuser zurückkehren, wenn es einen dauerhaften Waffenstillstand gäbe?

Es gibt keinen Mangel an Gütern, aber das Problem für die Menschen ist, dass sie ihre Kaufkraft verlieren. Viele Menschen wurden vertrieben, haben ihren Job verloren, haben kein Familieneinkommen mehr. Diese Menschen sind dann abhängig von dem, was der Staat und einige wenige humanitäre Organisationen leisten können. Und damit sinkt natürlich dramatisch die Lebensqualität. Noch verhungern in Libyen keine Menschen. Aber die Zerrüttung der libyschen Mittelschicht ist so weit vorangeschritten, dass wir jetzt ein ernstes politisches Problem bekommen auf allen Seiten des Konflikts, in Tripolis vielleicht am sichtbarsten. Viele Menschen werden nicht in ihre Häuser zurückkehren können, weil bei den Gefechten doch grosse Schäden angerichtet worden sind. Und die staatlichen Strukturen können das Sozialsystem nicht mehr bedienen.

«Das ist vielleicht reversibel, wenn es schnell ein Ende der Kämpfe gibt und eine politische Lösung.»

Können Sie ein Beispiel nennen?

Die gesamte Wasserversorgung an der Mittelmeerküste entlang wird ja mit Pipelines aus dem Sahel sichergestellt. Diese Leitungen haben in grossen Teilen Lecks, die Folgen von Gefechten sind. Viele Leitungen werden nicht mehr bedient. Die Qualität und Quantität der Wasserversorgung sind daran geknüpft. Es sind solche Kettenreaktionen, die zu einem allmählichen Systemzerfall führen und die gerade zu einem grossen Problem werden. Persönliche Vorräte und Vermögen, mit denen die Menschen versucht haben, sich durch die Krise zu retten, gehen bei einer grossen Anzahl von Familien zur Neige. Alle hoffen, dass jetzt schnell eine friedliche Lösung des Konfliktes gelingt.

Die Berliner Konferenz und der Folgeprozess sind der Versuch, der deutschen Regierung, genau darauf hinzuwirken. Kann das gelingen oder sprechen nicht doch die Realitäten in Libyen eher dagegen?

Aus einer humanitären Perspektive begrüssen wir natürlich alle politischen Versuche, einen Konflikt zu dämpfen oder friedlich zu lösen. Ein schneller, erfolgreicher Abschluss würde heissen, dass wir vielleicht das Schlimmste vermeiden können – eine weitere Destabilisierung eines grossen Teils der libyschen Bevölkerung. Wenn der Prozess sich zu sehr in die Länge zieht, werden wir an kritische Punkte kommen, an denen vielen Familien das Geld ausgeht, die staatlichen Systeme zerfallen und der ganze Wirtschaftskreislauf zum Stillstand kommt. Wir stehen jetzt an einer Wegscheide, einen glaubhaften politischen Prozess in Gang zu bringen, der dann auch Raum für Wiederaufbau eröffnet und auf eine Normalisierung der wirtschaftlichen Situation. Oder wir kommen in eine sehr schwierige Situation, in der viele Menschen sich gezwungen sehen werden, Libyen zu verlassen.