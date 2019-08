Den Absturz verhindern

Unter Donald Trump ist es noch schlimmer. Der Präsident montiert, um im Bilde zu bleiben, im Flug die Triebwerke wieder ab, die ohnehin nur noch mit Mühe die amerikanischen Bemühungen in der Luft halten konnten. Mit einem Tweet, rein innenpolitisch motiviert, verkündete er den Abzug aller US-Truppen aus Syrien, und zwar sofort. Der grössere Teil der einst etwa 2000 dort stationierten amerikanischen Soldaten ist immer noch dort, aber Trumps Leute sind seither nur noch mit Schadensbegrenzung beschäftigt.

IS-Jihadisten sollen Strukturen wieder festigen

Kaum jemand im Pentagon oder im Aussenministerium, der anders als Trump die Region ein bisschen versteht, kann sich vorstellen, dass eine von der Türkei kontrollierte Sicherheitszone im Norden Syriens stabil sein würde. Wie solide die gerade erzielte angebliche Einigung darauf ist, lässt sich an der wortgleichen Erklärung beider Seiten ablesen: drei Sätze, keine Details zum Zeitrahmen oder zu der geografischen Begrenzung einer solchen Zone, also zu den zentralen Streitpunkten.

Die Amerikaner wollen die Kurden, die Tausende Kämpfer in den Schlachten gegen den IS verloren haben, nicht ohne Schutz der Türkei oder dem Assad-Regime ausliefern. Die Folge wäre absehbar der nächste Krieg in Syrien und unmittelbar auch ein Wiedererstarken der Jihadisten des IS, die in Syrien und im Irak noch immer über 14'000 bis 18'000 Kämpfer verfügen sollen, unter ihnen rund 3000 Ausländer.

Nach der Einschätzung des Pentagons sind diese ohnehin schon dabei, ihre Strukturen zu festigen und sich im Untergrund einzurichten, bis sich ihnen die nächste Möglichkeit bietet. Ein Waffengang zwischen der Türkei und den syrischen Kurden wäre eine solche. Das Szenario kennen die Amerikaner aus dem Irak. Dort hatten sie al-Qaida militärisch 2008 weitgehend besiegt. In den Wüsten von Anbar versteckten sich die Jihadisten, nur um später umso brutaler als IS zurückzukehren.

Der Konflikt schwelt weiter

Washington und Ankara haben sich entfremdet über die Kurden-Frage. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, dem sowohl Trump als auch Russlands Präsident Wladimir Putin seine Verwundbarkeit mit Sanktionen schon eindrücklich vor Augen geführt haben, spielt mit hohem Einsatz. Er hat in Russland bei Putin Luftabwehrsysteme gekauft, massgeblich, um dem Nato-Alliierten USA seine Eigenständigkeit zu demonstrieren und aufzuzeigen, dass Ankara auch andere Optionen hat – im Osten.