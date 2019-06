Billig übernachten im besetzten Land

Also machte Airbnb einen Rückzieher: Seit April werden wieder Übernachtungen in jüdischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten angezeigt, die Entfernung der etwa 200 Angebote wurde gestoppt. Zur Belohnung nahm Floridas Gouverneur Ron DeSantis Airbnb von der schwarzen Liste des US-Bundesstaats.

So laut war gegen die Ankündigung der Plattform protestiert worden, künftig keine Geschäfte mehr in Gebieten zu machen, «aus denen Menschen vertrieben worden sind». Die Rücknahme dieser Streichung hingegen wird still zur Kenntnis genommen. Das israelische Tourismusministerium will offiziell nichts dazu sagen. Und ein Sprecher der Vermieter im Westjordanland hat keine Zeit, um am Telefon Einschätzungen dazu abzugeben. Die per Mail geschickten Fragen beantwortet er genauso wenig.

Einlass nur durch den Wachmann

Auch Malki, der in der Siedlung Kfar Adumim ein Appartement anbietet, will eigentlich nicht darüber sprechen. Nur so viel: Er sei über die zusätzliche Einnahmequelle froh. Er baut noch an seinem Haus, der Zugang ist nicht fertig. Im Gästebereich auf der einen Seite des Hauses ist alles neu. Malki zeigt zuerst das Appartement und stellt dann seine Frau und seine fünf Kinder vor. Selbst die Kleinsten tragen Kippa, seine Frau ist so gekleidet, wie es sich für eine streng religiöse Jüdin gehört: mit Kopftuch, die Arme durch ein langärmeliges Shirt bedeckt und mit Strümpfen trotz der Hitze.

Malki selbst trägt keine Kippa. Er hatte aber gedrängt, dass man schon eine Stunde vor Sonnenuntergang da sein müsse, denn er halte den jüdischen Ruhetag, den Schabbat, ein. In dieser Zeit sei er auch nicht erreichbar, das Telefon werde abgestellt. Zuvor will er den Gästen aber noch unbedingt die Landschaft zeigen. Die judäische Wüste breitet sich im milder werdenden Sonnenlicht aus. «Hier ist der schönste Blick», verweist er auf einen Aussichtspunkt gleich gegenüber seinem Haus.

Um nach Kfar Adumim zu kommen, fährt man die Bundesstrasse Nummer 1 von Jerusalem Richtung Totes Meer. Gleich am Stadtrand muss man einen rund um die Uhr offenen Checkpoint passieren. Wer Richtung Westjordanland will, wird im ­Regelfall nicht kontrolliert, auf dem Weg zurück kann es aber zu Kontrollen kommen. Die Gegend wird immer mehr zur Wüste. Dann biegt man links ab und folgt dem Verlauf der Strasse, die an einem Gatter endet. Ein Wachmann lässt nur in die Siedlung, wen er kennt oder wer jemanden besucht.