Bericht: Trump wollte den Iran angreifen

Die USA haben ihre Darstellung bekräftigt, wonach sich die abgeschossene Drohne nicht über iranischem Territorium befand. Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte am Donnerstag eine Karte, welche die Flugroute der Drohne zeigen soll. Demnach flog die Drohne nicht über iranische Hoheitsgewässer. Veröffentlicht wurde auch ein Foto mit den angeblichen Koordinaten zum Zeitpunkt des Abschusses.

More from the Pentagon on the $130 million drone Iran shot down last night: DOD: "Attached is the ISR flight path and grid plot for the RQ-4A shot down by Iran in the Strait of Hormuz."Apparent takeaway: The aircraft *was not* in Iranian airspace/territory when shot down. pic.twitter.com/bvIz6UNGWp — Ben Watson (@natsecwatson) 20. Juni 2019

Die Koordinaten weichen von denen ab, die zuvor der iranische Aussenminister Mohammed Dschawad Sarif veröffentlicht hatte. Sarifs Angaben zufolge wurden Trümmer der Drohne in iranischen Hoheitsgewässern gefunden. Es geht offenbar um wenige Kilometer.

At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (25°59'43"N 57°02'25"E) near Kouh-e Mobarak.We've retrieved sections of the US military drone in OUR territorial waters where it was shot down. pic.twitter.com/pJ34Tysmsg — Javad Zarif (@JZarif) 20. Juni 2019

Die iranischen Revolutionsgarden hatten die US-Drohne am Donnerstag vor der Küste des Landes abgeschossen. Teheran erklärte, das unbemannte Fluggerät habe den iranischen Luftraum verletzt, was Washington zurückweist. Der Vorfall weckte international neue Sorgen vor einer Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran.

Donald Trump twitterte nach dem Abschuss: «Der Iran hat einen grossen Fehler begangen.»

Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. Juni 2019

Auf die Frage nach einer möglichen Antwort der USA sagte er lediglich: «Sie werden sehen!» Auch äusserte der US-Präsident die Vermutung, dass menschliches Versagen hinter dem Abschuss stehen könne: «Ich kann kaum glauben, dass das Absicht war.»

Die «rote Linie» des Irans

Der Iran wolle mit niemandem Krieg, sei aber auf jeden militärischen Konflikt vorbereitet, sagte der Chef der Revolutionsgarden. Die «rote Linie» des Irans seien dabei seine Grenzen. «Jeder, der die überschreitet, wird zerstört und auch nicht mehr (in sein Land) zurückkehren», sagte General Salami.

Erst in der vergangenen Woche hatten Angriffe auf zwei Öltanker in der Region die Spannungen zwischen Washington und Teheran erheblich angeheizt. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump macht den Iran dafür verantwortlich. Die Führung in Teheran weist das zurück.