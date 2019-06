Ägyptens Ex-Präsident Mursi ist tot

Ägyptens früherer Präsident Mohammed Mursi ist am Montag gestorben. Wie aus Justiz- und Sicherheitskreisen in Kairo verlautete, brach der 67-Jährige am gleichen Tag bei einer Gerichtsanhörung zusammen und starb später im Krankenhaus.

Der islamistische Politiker war der erste demokratisch gewählte Präsident Ägyptens. Er war aber nur ein Jahr an der Macht und wurde nach Massenprotesten im Juli 2013 vom Militär gestürzt. Mursi und tausende andere Islamisten wurden in mehreren Prozessen verurteilt.