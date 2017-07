Die Kriegsparteien nähern sich an

Dass sich der starke Mann Li­byens und der Regierungschef an den gleichen Tisch setzen, ist an sich kein Novum: General Khalifa Haftar und der vom Westen gestützte Ministerpräsident Fayez al-Sarraj hatten sich schon im Mai in Abu Dhabi getroffen. Das vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron initiierte Treffen in La Celle-Saint-Cloud bei Paris nährt aber doch neue Hoffnung, dass das strategisch wichtige Land am Mittelmeer langsam aus dem Chaos finden könnte.

Die beiden wichtigsten Par­teien einigten sich in einer gemeinsamen «Erklärung» – das Wort «Vereinbarung» wurde vermieden – auf einen «Prozess der nationalen Wiederversöhnung». Den Beginn soll ein Waffenstillstand machen. Ausgenommen sind Militäreinsätze gegen islamistische Jihadisten, die sich seit dem Sturz von Diktator Muammar al-Ghadhafi in dem erdöl­reichen Wüstenland ausbreiten. Haftar hatte erst kürzlich die Befreiung der Stadt Benghazi von den islamistischen Milizen bekannt gegeben. Der 74-jährige Warlord kontrolliert damit den Landesosten, während die Re­gierung von Sarraj in der westlichen Hauptstadt Tripolis vor allem auf die internationale Unterstützung zählen kann.

Die beiden Konfliktparteien verpflichten sich auch zur Ab­haltung von Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, «so rasch wie möglich». Sarraj nannte als möglichen Termin den Frühling 2018. Bei ihrer letzten Zusammenkunft war Haftar noch nicht dazu bereit gewesen. Nach Ansicht von Experten rechnet er langsam damit, die Wahlen im ganzen Land zu gewinnen. Mit Sarraj will er sich auch nach dem Treffen ausserhalb von Paris ­weiterhin absprechen. In der Erklärung versprechen beide, «die Kämpfer, die es wünschen, in die regulären Streitkräfte zu in­tegrieren». Wie es Sarraj an­stellen will, dass sich Haftars Truppen unter sein Phantomkommando begeben, bleibt allerdings schleierhaft.

Auf Drängen der Franzosen

Die beiden Libyer vereinbarten ausdrücklich, dass sie die Flüchtlingsströme über libysches Gebiet kontrollieren und die Schleppernetzwerke bekämpfen wollen. Dieser Passus war zweifellos auf Drängen der französischen Gastgeber eingefügt worden. Die ganze Schlusserklärung des Treffens war von Pariser Di­plomaten vorbereitet worden, wie die versehentliche Publikation eines Entwurfs noch vor Beginn des Treffens zeigte.

Auch vor Ort könnten französische Spezialeinheiten nach Ansicht von Militärexperten mithelfen, die Lage zu befrieden. ­Deren Präsenz in Libyen war überhaupt erst vor einem Jahr durch einen Helikopterunfall bekannt geworden. Macron hat den von seinem Vorgänger Nicolas Sarkozy lancierten Militärschlag gegen Ghadhafi inzwischen als Fehler bezeichnet. Angesichts der Terrordrohung und des Flüchtlingschaos setzt er sich neuerdings für eine politische Lösung ein. Bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump holte er sich vor zwei Wochen auch die amerikanische Rückendeckung. Das neuste Libyen-Treffen stand offiziell unter der Schirmherrschaft der UNO, deren Libyen-Gesandter Ghassan Salamé in Paris zugegen war.

Marinemission verlängert

In Brüssel verlängerten die EU-Innenminister am Dienstag die Militäroperation «Sophia» bis Ende 2018. Deren Hauptaufgabe ist es, dem Menschenhandel zwischen Libyen und Italien einen Riegel zu schieben. In letzter Zeit wurde allerdings auch kritisiert, die Marinemission fördere eher den Anstieg der illegalen Migration, da es sich herumspreche, dass die Elendskähne jeweils von der europäischen Marine gerettet würden.

Italien hatte sich zudem dagegen gesträubt, dass die von den EU-Schiffen übernommenen Flüchtlinge und Migranten alle in italienische Häfen transportiert werden. In Brüssel liess Rom seinen Widerstand gegen die Verlängerung von «Sophia» nun allerdings fallen.

