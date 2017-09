Botschaft von getötetem IS-Führer aufgetaucht

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat eine angeblich neue Audiobotschaft ihres Anführers Abu Bakr al-Bagdadi veröffentlicht. Die Stimme auf der Aufnahme, die am Donnerstag über das IS-Sprachrohr Al-Furkan verbreitet wurde, klang wie jene Al-Bagdadis in früheren Audiobotschaften. Öffentlich aufgetreten ist der IS-Führer bisher nur einmal, als er 2014 in Mossul das IS-Kalifat in Syrien und im Irak ausrief.

Seither hatte es immer wieder Berichte über den Tod von Al-Bagdadi gegeben. Russland hatte im Juni bekannt gegeben, Al-Bagdadi sei möglicherweise bei einem Luftangriff auf einen Aussenbezirk von Al-Rakka in Syrien getötet worden. Doch das US-Militär erklärte später, er sei vermutlich noch am Leben. Das würde sich bestätigen, sollte die Aufnahme tatsächlich echt sein und aus jüngerer Zeit stammen. Die letzte Audiobotschaft hatte Al-Bagdadi im vergangenen November veröffentlicht. (kaf/dapd)