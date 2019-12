Mit Volldampf voraus

Trotz vielfacher Zweifel an diesem Zeitplan in Westminster wie in Brüssel will die britische Regierung um keinen Preis einer Verlängerung der vom Austrittsabkommen vorgesehenen «Übergangsphase» über Dezember 2020 hinaus zustimmen. Das Abkommen erlaubt eine ein- bis zweijährige Verlängerung dieser Phase, in der für die Briten noch alle EU-Regeln gelten würden. Eine solche Verlängerung müsste aber schon Mitte nächsten ­Jahres vereinbart werden. Der für die Brexit-Umsetzung zuständige Minister Michael Gove sagte am Sonntag, die Verhandlungen mit der EU würden auf jeden Fall «nächstes Jahr abgeschlossen» werden – «in allen Details».

EU sieht Probleme

Politiker aus EU-Ländern und die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatten das als problematisch bezeichnet, weil der Abschluss detaillierter Handelsverträge meist viele Jahre dauert. Der frühere britische EU-Botschafter Sir Ivan Rodgers warnte Premier Johnson vor überzogenen Hoffnungen. ­Ergibt sich nächstes Jahr keine Einigung, kommen beide Seiten um Zölle, Importquoten und scharfe Grenzkontrollen nicht herum.

Das Thema schlägt so schon Wellen, bevor am Dienstag das neugewählte Parlament in London das erste Mal zusammentritt. Johnson hat klargemacht, dass er volle oder wenigstens weitgehende Zollfreiheit mit der EU anpeilt, dass die weitere Anpassung an EU-Regeln für sein Land aber nicht infrage kommt.

Brexit-Hardliner befürchten bereits, dass der Regierungschef letzteres Versprechen wieder «vergessen» und am Ende doch einen «weichen» Brexit, mit Verbleib in der Zollunion, anstreben könnte. Ein prominenter Sprecher der Hardliner, Bernard Jenkin, mahnte Johnson gestern, vom Weg eines «harten» Brexit nur nicht abzukommen. «Die Pro-EU-Linke» propagiere jetzt offenbar die Idee, dass wegen der grossen neuen Mehrheit der Konservativen im Parlament Leute wie er «isoliert und ignoriert» werden könnten.

In der Tat kann sich Johnson künftig auf die stimmenstärkste konservative Fraktion seit den 1980er-Jahren stützen. Seine Partei erhielt bei den Wahlen 365 von 650 Sitzen. Mit seiner Mehrheit will Johnson zunächst einmal im Eilverfahren den formellen Austritt aus der EU vollziehen. Bereits für Donnerstag ist eine Regierungserklärung – die sogenannte Queen’s Speech – geplant. Und noch vor Weihnachten soll das Parlament mit der Behandlung des Austritts­gesetzes beginnen.