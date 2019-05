Youtube-Film erschüttert Polens Politik

Dieser Dokfilm erschüttert Polen: «Sag es niemandem» von Tomasz Sekielski. Video: Youtube/Skielski

Die am Samstag vergangener Woche bei YouTube veröffentlichte Dokumentation hatte in Polen für grosse Empörung gesorgt. Der zweistündige Film des Journalisten Tomasz Sekielski mit dem Titel «Sag es niemandem» wurde mittlerweile fast 19 Millionen Mal angesehen.

Die Dokumentation, die teilweise mit versteckter Kamera gedreht wurde, zeigt Begegnungen von Opfern pädophiler Priester mit ihren einstigen Peinigern. Einige inzwischen sehr alte Priester gestehen den Missbrauch, bitten um Vergebung und bieten manchmal finanzielle Entschädigung an.

Tritt eine Reihe von Bischöfen zurück?

Bischöfe stehen für ihre unzureichenden Reaktionen auf die Missbrauchsfälle in der Kritik. Forderungen nach einer unabhängigen Untersuchungskommission wurden laut. Der katholische Theologe Stanislaw Obirek aus Warschau sagte, dass sowohl die PiS als auch die Bischöfe «im Panikmodus» seien. Er geht davon aus, dass anlässlich des Besuchs vom Vatikanexperten für Kindesmissbrauch durch Priester, Charles Scicluna, am kommenden Montag eine Reihe polnischer Bischöfe zurücktreten könnte. Die Kirche stehe am Rand «fundamentaler Veränderungen».