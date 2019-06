Wo ist Boris? Der Umfragekönig versteckt sich

Das Einhorn als Symbol für eine Politik der Träume und uneinlösbaren Versprechen befand sich auch im Studio von Chanel 4, wo fünf Kandidaten sehr zahme Publikumsfragen beantworteten. Gewählt wird der nächste Premier von den Mitgliedern der Konservativen Partei. Aber das Wahlvolk soll sich zumindest einen Eindruck verschaffen können, wer da kommt. Oder wer da droht.

Sie wollen Theresa May beerben (von links): Michael Gove, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Dominic Raab und Rory Stewart. Bild: Keystone

Vier von fünf versprachen mehr Gesundheit, mehr Wohnungen, mehr Glück, weniger Gewalt, mehr Chancen. Den Brexit als Erfolgsmodell, den sie mit Erfahrung, Verhandlungsgeschick oder aber ultimativem Druck durchsetzen würden - auch diesen Mythos beschworen alle bis auf einen Bewerber um die Nachfolge von Theresa May. May war daran gescheitert, Brüssel verweigert sich Nachverhandlungen, das Parlament ist heillos zerstritten. Nun soll es ein neuer Premier richten.

Die Antworten der Kandidaten nach dem Wie fielen erwartungsgemäss vage aus. Umweltminister Michael Gove, ein Schwätzer vor dem Herrn, behauptete erst, er habe den Brexit mit seiner erfolgreichen Leave-Kampagne quasi im Alleingang herbeigeführt. Um nun, da drei Jahre später das Land gespalten und die Verzweiflung gross ist, zu betonen: «Meine Überzeugungen werden mich zum Sieg führen.»

Nur Rory Stewart bringt einen anderen Ton in die Debatte

Der nächste ist Ex-Brexitminister Dominic Raab, der sich erst unlängst in Brüssel zum Narren gemacht hatte, weil er behauptete, die EU sei während seiner Amtszeit zu massgeblichen Konzessionen bereit gewesen. Was die Gesprächspartner in Brüssel als pure Angeberei bezeichnen. Raab betonte, er werde das Königreich aus der EU zu führen, komme was da wolle und egal wie, also auch mit einem No Deal und im schlimmsten Falle mit der Auflösung des Parlaments. Dass das undemokratisch sei, fand er wenig relevant, dieser Schritt diene schliesslich einem höheren Ziel. Auch welche Auswirkungen das auf die Wirtschaft habe, mochte er nicht sagen, seine Antwort: Grossbritannien sei das grossartigste Land auf der Welt.

Aussenminister Jeremy Hunt verwies lieber auf seine Fähigkeiten als Geschäftsmann. Er wiederholte das schöne Wort «Entrepreneur» etwa ein halbes Dutzend Mal, und eben weil er ein Entrepreneur sei, sei er ein erfahrener Dealmaker, was ihm in Brüssel nützen könne. Innenminister Sajid Javid betonte, er habe als Immigrant und ewiger Aussenseiter Ausdauer bewiesen und in der Wirtschaft Karriere gemacht; er will Irland anbieten, die Kosten für die Grenzkontrollen zu übernehmen. Warum das die politischen Probleme reduzieren soll, sagte er nicht.