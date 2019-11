«Wir hatten wahnsinniges Glück»

Am einstigen Checkpoint Charlie in Berlin machen Familien Fotos hinter den Sandsäcken. In den Souvenirläden, welche die Friedrichstrasse säumen, werden Mauerstücke verkauft – rote, blaue, grüne, hinter Glas oder vor einem Mauermodell. Man kann sie auch offen kaufen, Mauerbruch sozusagen, 19.95 Euro per hundert Gramm – graue, kalte, hässliche Betonstücke.