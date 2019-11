«Sardinen»-Proteste gegen Salvini

Die «Sardinen» waren erst vor kurzem als ein Flashmob entstanden. Mehrere junge Leute hatten am 14. November in Bologna beweisen wollen, dass sie mehr Menschen mobilisieren können als Oppositionsführer Salvini, der an dem Tag in der Hauptstadt der Emilia-Romagna eine Kundgebung abhielt. Ziel war es gewesen, den Hauptplatz eng gedrängt wie Sardinen zu füllen, was auch gelang.

«Sardinen» gegen Rechtspopulismus

In der Emilia-Romagna finden am 26. Januar Regionalwahlen statt. Salvini will mit seiner Kandidatin Lucia Borgonzoni die traditionelle Hochburg der Linken erobern, was ihm Ende Oktober schon in Umbrien gelungen war. Auf nationaler Ebene ist seine Lega in Umfragen die mit Abstand stärkste Partei. Sie gewann auch die Europawahlen Ende Mai.

Die «Sardinen» verstehen sich als Bewegung gegen den Rechtspopulismus. Ihre neue Facebookseite hatte am Samstagabend schon rund 120'000 Likes. Sie haben ihren Namen bereits beim europäischen Patentamt registrieren lassen und planen weitere Kundgebungen in zahlreichen italienischen Städten, darunter am 14. Dezember in Rom. An diesem Sonntag ist eine kleine Kundgebung mit rund 200 Teilnehmern der «atlantischen Sardinen» in New York geplant.