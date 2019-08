Was am G7-Gipfel zu reden gab

Vorher sprechen die Staatschefs über den Klima- und Artenschutz sowie den Erhalt der Ozeane. Zusätzlich sollten auch Krisenherde wie Syrien zur Sprache kommen. Welche Themen in den letzten drei Tagen zu reden gaben, zeigt der Überblick.

Iran: Überraschender Besuch

Laut Gastgeber Emmanuel Macron einigten sich die Gipfelteilnehmer auf eine gemeinsame Botschaft an den Iran. Man sei sich einig, dass der Iran keine nuklearen Waffen bekommen dürfe. US-Präsident Donald Trump dementierte später, dass er einer gemeinsamen Botschaft zugestimmt habe. Die USA haben das Atomabkommen im vergangenen Jahr einseitig aufgekündigt. In den vergangenen Monaten hatten die Spannungen zwischen beiden Staaten deutlich zugenommen.

Überraschend in Biarritz eingetroffen: Die Maschine mit Irans Aussenminister Dschawad Sarif an Bord. Foto: Regis Duvignau, Reuter

Der iranische Aussenminister Dschawad Sarif war auf Einladung Macrons nach Biarritz gereist. Der Iran sei bereit, über eine Rettung des 2015 geschlossenen Atomabkommens zu reden, sagte ein iranischer Regierungsvertreter. Allerdings nur unter der Bedingung, dass Öl-Exporte erlaubt würden.

Handelsstreit: G7 drängen Trump

Die Handelsstreitigkeiten der USA mit China und Europa und die dadurch belastete Weltwirtschaft schätzten die Teilnehmer unterschiedlich ein. Trump gab sich «nicht beunruhigt». Er sei nicht unter Druck von Verbündeten, den eskalierenden Handelskrieg mit China zu beenden. «Ich denke, dass sie den Handelskrieg respektieren.»

Der US-Präsident hatte kurz vor Gipfelbeginn weitere Zölle gegen China verhängt. Am Montag kündigte er an, Peking wolle eine «Rückkehr an den Verhandlungstisch». Mit Japan haben sich die USA am Wochenende «grundsätzlich» auf ein Freihandelsabkommen geeinigt.